Korszerűbb lett a komáromi Well Done

Végéhez érkezett a tisztítószereket gyártó komáromi Well Done Kft. technológiai korszerűsítési projektje. Ennek alkalmából március elején sajtótájékoztatón ismertették a fejlesztés részleteit. Barlavits Péter kereskedelmi és marketingvezető elmondta, a Well Done a Széchenyi Terv Plusz Program keretében majdnem 235 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a technológiai korszerűsítésre. Egyebek mellett lehetővé vált, hogy a már meglévő termékekhez szükséges flakonok helyben, újrahasznosított alapanyagokból készüljenek el, amelyhez hat flakongyártó gépet vásároltak meg.

Hatékonyabbá vált a Bábolnán a csapadékelvezetés

Mintegy 504 millió forintból újították fel a Dózsa György, Móra Ferenc és Zrínyi Miklós utcákban a csapadékvíz-elvezető csatornákat Bábolnán. Dr. Horváth Klára polgármester elmondta: a projekt megvalósítása azért volt szükséges, mert ezt a három utcát sújtották leginkább a csapadékkárok, ugyanis a burkolatlan vízelvezető árkok már nem voltak alkalmasak a területre hirtelen lezúduló nagyobb vizek elvezetésére.

Felavatták a komáromi Szent Imre-iskola tornacsarnokát

Felavatták a tornacsarnokot a komáromi Szent Imre-iskolában. A projekt csaknem 1,2 milliárd forintos kormányzati támogatással épült meg, a Győri Egyházmegye beruházásában.

– Célunk, hogy olyan ifjúságot neveljünk, akik felnőttként is bírják a nehézségeket, a fizikai megerőltetést – mondta el Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az átadón. – Emellett szeretnénk elérni azt is, hogy a fiatalok tiszteljék a családot, a nemzetet és Istent – tette hozzá.