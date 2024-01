Mint arról lapunk is beszámolt, tavaly május elsején vezették be a vármegye- és országbérleteket, melyekből a társaság tájékoztatása szerint 8 hónap alatt már több mint 4 millió darabot vásároltak meg a MÁV-START, a GYSEV, a MÁV-HÉV, illetve a Volánbusz járatain utazók. Ez a számadat is mutatja, hogy az elmúlt három évtized eddigi legjelentősebb tarifareformja sikeresnek bizonyult, ráadásul a magas értékesítési számokkal sikerült is túlszárnyalni az előzetes várakozásokat.

Természetesen az új bérlettípusok népszerűsége abban rejlik, hogy szinte korlátlanul lehet utazni a vonat- és buszjáratokon, ezáltal nemcsak pénzt spórolhatnak meg a tömegközlekedést választók, de gördülékenyebbé is válik az átszállás például buszról vonatra vagy fordítva.

A kommunikációs igazgatóság megjegyezte: a korábbi bérletekről szinte teljesen áttértek az utasok a vármegye- és országbérletekre, hiszen manapság már tíz eladott bérletből kilenc a tavaly tavasszal bevezetett díjtermék. Érdekesség, hogy több mint 1100 értékesítési ponton, a közszolgáltatók jegypénztáraiban és az automatákból is megvehetjük őket, de sokaknak kényelmesebb opció a MÁV applikáció. Tavaly összesen 4 millió 70 ezer 797 darab ország- és vármegyebérlet talált gazdára, melynek 65 százaléka vármegyebérlet.

A statisztikák szerint a legforgalmasabb hónapok az őszi tanítási időszakban voltak és az is megfigyelhető, hogy a hónapok első 5 napjában és jellemzően 10-e – vagyis a fizetések napja – körül zajlik a bérletvásárlások többsége. A közleményben azt is említik, hogy az utazási kedv érezhetően nőtt, a vármegyékre vonatkozó bérleteknél több a buszos utazás, míg az országbérleteket inkább a vasúttal közlekedők veszik igénybe.

Az utazások számának korlátlansága csábítja leginkább az utasokat, így ebből a szempontból Esztergom esetében különösen hasznos a tarifaközösség. A városban szeptember 1-től elfogadják a vármegye- és országbérleteket a helyi járatokon, így aki például a környékbeli településekről utazik el a városba, már nem kell külön jegyet vennie, ha mondjuk a Bánomi lakótelepre vagy éppen Szentgyörgymező városrészbe tart.