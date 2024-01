A Szent Borbála Kórház közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a legközelebbi szülőszoba látogatás február 7.-én lesz, 13 órakor a C épület, Skill laborban. Mint írták, az összejövetelen a résztvevők megismerkedhetnek a kórház családbarát szülészeti osztályával. Hasznos információkat kapnak a szüléssel, a szülőszobai ellátással kapcsolatban és a gyermekágyas időszak kórházi történéseiről is.

Az előadást követően a résztvevőknek szülőszoba látogatásra lesz lehetősége feliratkozni, melynek a tervezett időpontjait ott személyesen fogják tudni a védőnőkkel leegyeztetni. Kiemelték, hogy a programra az első 25 fő jelentkezését tudják elfogadni. A jövőben folyamatosan indítják a programot, így minden érdeklődőnek lehetősége lesz részt venni azon.