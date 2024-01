Egy kóbor cica szegődött mintegy másfél éve egy környei hölgyhöz. A kandúr rendszeresen, reggel és este feltűnt a kertben, evés után pedig mint aki jól végezte dolgát távozott. A hölgy kérdezgette a környéken lakókat, hogy kihez tartozik a fehér, fekete foltos macska, de nem találta meg a gazdát. Végül úgy döntött, hogy gondozásába veszi az állatot, és elvitte ivartalanítani. Azonban ott a vizsgálat közben hihetetlen dologra derült fény.

Mivel ment a cica hasa és tapintásra keménynek érezte, a doktornő megröntgenezte. A felvétel pedig sokkoló volt: legalább három sörétet találtak az állatban: egyet a gerinc felett, kettőt pedig a mellkasában. Illetve feltehetően kisebb sörétdarabok vannak a bordáinál, és a mellső lábában is. A hölgy nem tudja, hogy mikor lőhették meg a cicát, nem látott rajta véres sérüléseket, illetve nem is sírt, hogy fájdalmai lennének.

A cica röntgenfelvétele

Forrás: Beküldött

Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel Az Állatokért Alapítvány kurátorát egy környei állatvédő szólt az esetről. A cicáról készült röntgenfelvételeket azonnal el is küldték egy budapesti ortopéd sebészhez, hogy szükség van-e műtétre.

– A sebész a röntgen alapján úgy vélte, hogy nincs szükség életmentő beavatkozásra. A sörétek nincsenek olyan helyen, amik veszélyeztetnék az életét, bár az egyik közel van a gerinchez – magyarázta Valéria, aki a sebésszel közösen végül úgy döntött, hogy nem műtik meg a cicát, aki a környei Béci nevet kapta.

– Mivel több sörét van különböző helyeken legalább 3-4 helyen kellene felvágni az állatot. A sebész szerint ez veszélyesebb lenne ránézve, mint ha bent hagyjuk a töltényeket, amik feltehetően be fognak tokosodni idővel. Azonban a cicát folyamatosan figyelni kell, nem maradhat kóbor állat. Hiszen, ha egy lövedék egyszer elmozdulna, akkor le is bénulhat – tette hozzá az állatvédő, akiknél most lábadozik a cica.

Lábadozik a cica

Forrás: Beküldött

– Most speciális tápot kap a hasmenés miatt, ha rendbe jön ivartalanítjuk, illetve az oltásait is megkapja. Ha felerősödik gazdát keresünk neki, aki vállalja, hogy folyamatosan figyeli. A három lábú cicáknak is sikerült szerető otthont találni, így most is bizakodó vagyok – mondta az alapítvány kurátora, aki a környeiek segítségét kérte, hogy azonosítsák, ki lövöldöz légpuskával állatokra a környéken.

– Ha valaki egy cicát meglő, az többet is meg fog. Illetve hiába céloz az állatra, bárkit megsebesíthet véletlenül, ugyanis szeretnénk feljelenteni a rendőrségen – szögezte le az a Valéria, aki a helyi polgárőrökkel is felvette a kapcsolatot, hagy segítsenek az azonosításban. Mint mondta: sajnos nem egyedi esett, hogy a macskákat nézik céltáblának. Korábban már több településről, többek között Szárligetről és Tatabányáról is érkezett hozzájuk bejelentés hasonló esetekről.