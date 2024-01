Közel 30 étel- és italárusító szakági cég, vállalkozás vett részt az első esztergomi Böllér és Pálinka Fesztiválon. A rendezvény főszereplői természetesen a fesztiválra érkezett félbevágott sertések voltak. A böllér szakma jelesei már reggeltől fogva végezték látványos tevékenységüket, melynek eredményeként a közönség „élő egyenes adásban” követhette a húsfeldolgozó munkálatokat.

A reggeltől kora délutánig tartó rendezvényen külön műsorszámot jelentett a hagymás sült vér, bundáskenyér és pálinkakóstolás, a disznók darabolása, csontozása, az elmaradhatatlan klasszikus, a kolbásztöltés és a sertés- és marhahúsokból készült különféle street food ételek panamája is. A jó étel mellé – jó magyar szokás szerint – ezúttal is pálinka, no meg bor dukált, mégpedig az országos hírnevet szerzett helyi pálinkaműhelyek és borászatok kínálásban. A címbéli jelző nem volt túlzás, hiszen a fesztiválon bemutatott „látványböllérség” során a közönség a „produkció” révén mindent megtudhatott a húsfeldolgozásról, ugyanakkor nem vásárolhatott a feldolgozásban főszerepet kapott sertéshúsokból.