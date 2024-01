Az évértékelőben az egyes, állami támogatásokból és önkormányzati önrészből finanszírozott projekteket az önkormányzati képviselők mutatják be. Decemberben elkezdődött az Egyházvölgy nevű településrészen a 80 méter hosszú szilárd betonárok kivitelezése. Az üveggyári bölcsőde építése is jól halad, a napokban a tető bádogozási és cserepezési munkálatai, valamint a homlokzat szigetelése zajlott. Szó volt a megújult Szent Márton-templomról, az ebszőnybányai játszótérről, az ipari területet érintő út, illetve a Széchenyi utca szervizútjának fejlesztéséről, valamint a LEADER-programban beszerzett kommunális eszközökről is.

Tavasszal szilárd burkolatot kaphat a Gizella utcából nyíló Borbála, Erzsébet, Margit és Mária utca is, a tervek szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban 2026-ig megépülhet a pincevölgyi látogatóközpont, a pincékhez vezető kerékpárút és energetikailag korszerűsíthetik az idősek klubja épületét is.

A civil szervezetek beszámolói után Bánhidi László köszönetet mondott az egész éves együttműködésért, segítségért Erős Gábor országgyűlési képviselőnek, a hivatal munkatársainak, támogatóinak és a lakosságnak is.