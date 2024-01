Komárom Ahogy a Brigetio Öröksége Látogatóközpont Facebook-oldalán is olvasható, a múzeum életében a 2023-as év volt az egyik legmeghatározóbb esztendő, hiszen áprilisban vehették birtokba a megújult épületet. Ezt megelőzte a költözködés, illetve az új állandó kiállítások, valamint az időszaki tárlat kiépítése.

Húsvéti rendezvényüknek a Kecskés László Emlékház adott otthont, ahová valódi nyuszik is ellátogattak.A Komáromi napok ideje alatt nyílt meg az érdeklődők előtt a látogatóközpont, de DDr. Juba Ferenc sírját is megkoszorúzták, aki a tengerészeti gyűjteményt alapította a múzeumban. Szintén a programsorozat része volt, hogy a komáromi labdarúgócsillagok éves találkozóján levetítették a Czibor, a rongylábú című filmet.

Májusban fiatal római koros régészek konferenciájának adott helyet a múzeum.

Az intézmény ezúttal is csatlakozott a múzeumok éjszakája országos rendezvényhez is. Ennek keretében kézműves foglalkozásokat, előadásokat és gyertyafényes tárlatvezetést is tartottak. Az érdeklődők emellett betekinthettek Rauscher György festőművész izgalmas világába, a fotósarokban pedig a vállalkozó szelleműek maguk is az 1920-as évek modelljei lehettek.

Júliusban helytörténeti és kézműves tábort szerveztek a Kecskés László Emlékházban. A diákok a komáromi mesterségeket ismerhették meg közelebbről Kecskés László helytörténész könyve alapján.

Foglalkozások

A nagy rendezvények mellett élénk múzeumpedagógiai élet folyt a látogatóközpontban. Nem csupán Komáromból, a környékből is sok gyermekcsoport látogatott el hozzájuk. Külső helyszínekre is kitelepültek a múzeum munkatársai. Részt vettek a Bozsik József Általános Iskola családi napján, a Csillagerőd gyereknapján és a Brigetio Gyógyfürdőbe is ellátogattak. Együttműködtek a város egyesített szociális intézményével, amelynek keretében előadásokat tartottak szociális otthonokban, illetve meglátogatták kiállításaikat az otthon, a napközi idősei és a hajléktalanszálló lakói is.

Folytatódtak a régészeti feltárások is a legiotábor fürdőjében. Az augusztusi nyílt napon 250 érdeklődőnek mutatták be az idei eredményeket.

Csatlakoztak a kulturális örökség napjaihoz, amelynek keretében Jankovich István életművéről rendeztek időszaki kiállítást, amelyre Kopár István háromszoros földkerülő vitorlázó is ellátogatott. A rendezvényen a Magyar Tengerészek Egyesülete a múzeumnak ajándékozta az egyesület lobogóját, amelyet Kopár István legutóbbi földkerülésére vitt magával.

Novemberben megemlékeztek Valentinianus római császár haláláról, aki Brigetióban vesztette életét. A hónap végén megnyílt a Komárom Újjáépítése Trianon után című időszaki kiállítás. Decemberben adventi foglalkozásra várták a családokat.