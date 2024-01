Védőszentek

Ahogy a legtöbb foglalkozásnak, úgy a borászoknak is vannak védőszentjei. A legismertebb közülük talán Szent Donát – Bajnán például az ő nevét viseli a borbarát egyesület –, akit a bor- és szőlőtermelők védőszentjeként tartanak számon itthon és a világ különböző pontjain. Szent Vince, illetve Szent János közbenjárást is gyakran kérik a borosgazdák. Mogyorósbánya, Tát és Tokod lakói minden évben közös szertartást is végeznek a szintén védőszentnek számító Szent Orbán ünnepén.