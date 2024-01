A település közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a rendezvényen elsőként a település polgármestere, Dr. Maszlavér Petra köszöntötte a naszályiakat és minden érdeklődőt.

– Befejeződött egy esztendő és már két hete elkezdődött egy új év. Egy újévi köszöntő része a számvetés, beszámoló az elmúlt évről. Örömmel osztom meg Önökkel, hogy az elmúlt évben is jelentős fejlesztések történtek Naszályon, több beruházásunk még az idei évben is zajlik. Az elmúlt évben sikerült Grébicspusztán egy nagyon régi álmot megvalósítani, sikerült az Újtelepi utcát leaszfaltozni. Szilárd burkolatot kapott a településünket az I. számú főúttal összekötő mezőgazdasági út is. Sikerült a falunk véderődjét közösségi, szabadidős sporttevékenységek végzésére alkalmas térré visszaállítanunk – sorolta az elmúlt év eredményeit a település vezetője.

Kiemelte, hogy még tavaly elkezdődött az óvoda legrégebbi épületegyüttesének felújítása, ami várhatóan a februárban befejeződik. Illetve már zajlanak a Búcsú tér felújításának előkészítései és reményeik szerint az év első félévben már a kivitelezési munkálatai.

– Azt gondolom, hogy az idei évben sikerült azt a közösségi életet is „visszaállítanunk” ami a naszályiakra igen jellemző. Mind a szabadtéri, mind pedig a beltéri közösségi rendezvényeinek ismét „teltházasak”. Elértük azt is, hogy újabb és újabb programok, események kerülnek megrendezésre, köszönhetően a naszályiak ötleteinek és aktív közreműködésének. Ezúton köszönöm meg mindenkinek az elmúlt időszakban végzett munkáját. A most kezdődött új éve pedig ismét egy új lehetőség, lehetőség a folytatásra. Ehhez mind a képviselő-testület mind pedig a településünk intézményei mindent meg fognak tenni, és kérem Önöket, hogy maradjanak, legyenek partnerek településünk fejlődésének előmozdításában, vegyenek részt Naszály mindennapi életében, maradjunk erős közösség, hiszen csak így maradhatunk egy erős község – tette hozzá a polgármester.

Folytatásként a magyar kultúra napjáról is megemlékeztek, majd Vadkerti Imre több, mint egy órás műsora következett. A zenész többféle stílust vonultatva fel, a musicaltől, operától kezdve az operetten át a rockzenéig, melyet szűnni nem akaró tapssal köszönt meg a közönség.

Újévi jókívánság

A polgármester az új évben is azt kívánta mindenkinek, hogy a karácsonyi üzenet a szeretet, a családi vagy baráti, közösségi együttlét üzenete maradjon meg mindenkinél.

– Találja meg mindenki a közös, és a közösségi együttlétből eredő boldogságot, ami feledteti a hétköznapi szürkeséget, a hétköznapi gondokat. Ehhez kívánok erőt és egészséget, szeretetet és nyugalmat az idei esztendőre, kívánom, hogy mindannyian találják meg azokat a célokat, amelyek elérése örömöt jelent Önmaguk, családjuk és környezetük számára. Kívánok mindannyiuknak mind a magam, mind pedig a képviselő-testület nevében boldog új évet – fejezte be köszöntőjét Dr. Maszlavér Petra.