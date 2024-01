Sokan tesszük fel magunknak, vagy éppen másoknak azt a kérdést, vajon mi is a hosszú házasság titka? Miben is rejlik az ereje? Megértés, türelem, közös élmények és örömök, apró figyelmességek, munkamegosztás. Na és természetesen a szeretet. Az esküvő csak az első lépés a közös élet kezdetén. Az együtt töltött házas éveket rendszerint megünneplik a párok. Az egyes évfordulóknak külön nevük van, amelyek nagy léptékben nézve egyre drágább anyagok neveivel kezdődnek. Ezek a különleges ünnepek tovább erősítik a köteléket a házaspár tagjai között.

Az ácsteszéri Liebmann Károly és Liebmann Károlyné (született Süveg Katalin) hatvanadik házassági évfordulóját ünnepelték a minap. Gyémántlakodalmuk alkalmából szerdán Vuts Norbert, a település polgármestere és Veress Gyula jegyző köszöntötte őket otthonukban. Kati néni és Karcsi bácsi 1964. január 4-én Mocsán kötötték össze életüket.

Az emlékezetes nap óta hatvan esztendő telt el. Akkor még nem gondoltak arra, hogy hatvan év ilyen hamar elrepül, és hogy hat évtized után együtt, egymás kezét fogva ünnepelhetik meg a gyémántlakodalmukat.

Két lányuk született, Katalin és Gabriella. Mindent megtettek azért, hogy becsületes, tisztességes emberek váljanak belőlük. A gyémántlakodalom számában és elnevezésében is kiemelkedő. Nem véletlen, hogy egy drágakőhöz hasonlítják az évforduló elnevezését, mert a legkeményebb ásvány, ezért törhetetlen, fénye tökéletes, kevés van belőle, értéke viszont annál nagyobb. Az el nem múló szeretet jelkepe.

– Hatvan év egymás mellett jóban és rosszban. Ez a kor egy ember életében is szép idő, hát még, ha házassági évfordulóról beszélünk. Karcsi bácsi és Kati néni is meghatározó szerepet töltenek be településünk életében – emelte ki Vuts Norbert.