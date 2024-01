Szerepek

Kökényessy Ági azt pontosan nem tudta elmondani, hogy hány szerep van a fejében, de ha szerepet kapna egy darabban, akkor a szituációk vagy a zene révén rögtön minden az eszébe jutna. Volt, hogy egy előadás egyik szerepét 12 év elteltével játszott el újra: az olvasópróbán még nem volt neki ismerős a szöveg, majd másnap letette a példányt és kívülről tudta mindazt, amit el kell mondania.

Sokan tudják, hogy a Jóbarátok című sorozatban ő Jennifer Aniston magyar hangja. A népszerű televíziós szitkom kapcsán elmondta: Mohácsi Emil szinkronrendező osztotta ki a szerepeket és elsőre furcsa volt nekik, hogy a jelenetekben előre felvett nevetést is hallatszik. Ugyanakkor társaival azt ők sem sejtették, hogy ekkora sikere lesz majd a Jóbarátoknak. Kökényessy Ági rendezőként is ismert, az Országjáró Mátyás király című előadása jelenleg is műsoron van az Új Színházban.