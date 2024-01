A klub beszámolója szerint a december 30-i rendezvény célja az volt, hogy a közösség tagjai december 30-án egy vidám és sportos összejövetellel búcsúztatták az óévet. A gyermekek és sok-sok felnőtt is százszor úszták le a száz métert, vagyis teljesítették a 10 kilométeres távot. A kisebbek 50x50 métert, vagyis 2500 méternyit úsztak.

Az egyesület azt is megjegyezte, hogy ez volt az első rendezvény a gyönyörű új buborék alatt, hiszen december elején állították fel a sátrat, amelyet most méltó módon avattak fel. Amellett, hogy a közösségi oldalukon köszönetet mondtak az egyéni úszóknak, illetve a távokat csapatban teljesítőknek, úgy méltatták az edzőket is. Egyúttal megköszönték a strandfürdőnek, hogy otthont adtak a rendezvénynek, az önkormányzatnak a buborékot, míg Hernádi Ádámnak a közreműködést.