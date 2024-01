A katolikus hírportál közzétette a főpásztor homíliáját, mely az evangélium után hangzott el. Az esztergom-budapesti érsek többek között arról beszélt, hogy január elsején a régi kalendárium szerint Jézus szent nevét, ma viszont Szűz Mária Istenanyaságát ünnepeljük. Ehhez köthető az is, hogy a január elsejei evangéliumi részlet azt idézi fel, hogy milyen hatása volt Jézus születéséről születése örömhírének.

Erdő Péter szerint a pásztorok hallgattak az angyali szózatra, sietve elmentek Betlehembe és megtalálták a jászolban fekvő újszülött gyermeket. Ez a látogatás meghatározó, nagy élmény volt mindannyiuknak, az evangéliumi részlet pedig tanúsítja, hogy a pásztorok utána elbeszélték mindenkinek, amit láttak és hallottak.

A magyarkurir.hu beszámolója szerint bíboros ugyanakkor Szűz Máriáról is beszélt, aki nemcsak hallgatta a pásztorok beszámolóját, hanem el is gondolkodott rajta. Hiszen az angyali üdvözletkor ugyanazt az ígéretet kapta, mint amit most a pásztorok hirdettek. Mária nemcsak megőrizte a pásztorok és az angyal szavait, hanem szívében forgatta azokat, el-elgondolkodott róluk. Úrnak és szabadítónak mondták az Ő gyermekét.

A főpásztor ugyanakkor azt is kijelentette: az újszülött gyermek csak a körülmetélés után kapta meg a Jézus nevet, ami azt jelenti, hogy „Isten megszabadít”. Éppen ezért nem használhatjuk tehát tiszteletlenül kötőszóként, vagy mellékesen. A bíboros szerint a név ugyanis a régiek felfogása szerint tükröz valamit viselőjének tulajdonságaiból, szerepéből. Jézus neve, kivált ebben az összefüggésben, hogy Őt messiásnak és szabadítónak hirdetik angyalok és pásztorok egyaránt, bevezet minket Isten titkába.

Erdő Péter végül feltette a kérdést: hogyan követhetjük mi idén, 2024-ben a pásztorok és Szűz Mária példáját? Meglátása szerint csak úgy, ha Jézust állítjuk életünk középpontjába és úgy, ha elé tárjuk minden dolgunkat, félelmünket és örömünket és elgondolkozunk azon, hogy mit tenne Ő a helyünkben, vagy hogyan kíséri sorsunkat most is napról-napra.