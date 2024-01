A bejegyzésben tudatják azt is, hogy elkészült az új turisztikai fogadóiroda az erődben, így a tavaszi nyitás után már nyitottabb lesz a létesítmény a látogatóknak. A villamos művek bevonásával elkészül az új trafóállomás, aminek köszönhetően nagyobb rendezvények is megvalósulhatnak. És már 2024-ben is várható ilyen – tették hozzá.

A modern fogadóiroda mellett új mellékhelyiségek várják a turistákat, de a pályázati csomagból a külső homlokzat egy részét és útszakaszokat is felújítottak. Mindamellett megújult az erőd honlapja is.

Az önkormányzat már beadta a következő pályázati kérvényt a folytatásra, hogy tovább szépüljön az erőd. Tavasszal nyílik az új kézműves sörfőzde és egy új kiállítást is terveznek a hajógyártásról.