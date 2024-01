A gondtalan iskolás­ éveket felnőttként gyakran felemlegetjük, ám való igaz, hogy régebben, még az oktatási intézményekben eltöltött idő is máshogy telt el. A mobiltelefonok nélküli világban a tanárra való odafigyelés helyett amőbáztunk, kártyáztunk, vagy éppen rajzolgattunk, a szünetek a csínytevésekről, a beszélgetésekről, netán egy kis sportról szóltak. Manapság viszont annyira meghatározóvá vált az iskolákban is a mobilhasználat, hogy a tanórán is előkerül a készülék, de a szünetben a fiatalok egy része biztosan felnéz a TikTok-ra. Mindemellett az is gyakori, hogy szóbeli kommunikáció helyett egymástól fél méterre állva a telefonokon keresztül csevegnek egymással.

Ez a trend nemcsak itthon, de a világ számos országában is megfigyelhető. Nemrégiben több hírportál – illetve politikus is – megírta, hogy Angliában országszerte betiltják a mobiltelefonok használatát az oktatási intézményekben és ez a tanórák mellett a szünetekre is kiterjed. A Daily Mail Online cikkében azt írják, hogy az új rendelkezéstől azt várják, hogy a diákok jobban oda tudnak majd figyelni a tanítás alatt, ezáltal javulhat a tanulmányi eredményük is és visszaeshet a lopások, internetes zaklatások száma is.

Itthon (egyelőre) nincs érvényben hasonló, országos szintű intézkedés, de tudomásunk szerint vármegyénkben is vannak olyan iskolák, ahol például a tanóra elején egy kosárba kell belehelyezni a lenémított mobilokat, melyet negyvenöt perc elteltével, vagy a nap végén kaphatnak vissza a tanulók. A dolgozatok esetében pedig nem új keletű, hogy kikapcsolt állapotban ki kell tenni az asztalra a készülékeket.

Rétvári Bence bejegyzése alatt is számos olyan hozzászólás jelent meg, melyben üdvözlik az angliai szigorítást. Volt, aki szerint Magyarországon is működik már egyes intézményekben egy sajátos rendszer, melyet a szülők is támogattak, ellenben a kommentekből kiderül, néhányan károsnak tartják a telefonok „elkobzását”.

Egy esztergomi édesapától megtudtuk, hogy gyermeke iskolájában több éve bevezették azt, hogy a nap elején begyűjtik a diákoktól a készülékeket. Bár volt, hogy aggódott, hogy így nem tud napközben kapcsolatba lépni a fiával, de volt példa arra is, hogy rosszullét esetén a pedagógusok visszaadták a gyermeknek a telefont, aki így fel tudta hívni a szüleit. Véleménye szerint ez a szabály abból a szempontból hasznos, hogy rávezeti a nebulókat a felnőtt létre, ugyanis sok munkahelyen egyáltalán nem lehet munkaidő alatt nyomkodni a készülékeket.

Egy dorogi édesanya szerint lánya sokkal könnyebben megérti a matekórán hallottakat, mióta a pedagógus minden egyes alkalommal begyűjti a mobilokat. Bár drasztikusnak és a mai, készülékfüggő fiatalokra nézve igen erőteljesnek tartja az angliai szigorítást, úgy véli, hogy számos diák tanulmányi eredményei javulhatnának itthon is, ha nem mobiloznának, sőt, a tanórákon való odafigyelés révén a továbbtanulási lehetőségeik is jobbak lehetnének.