A Magyar Vöröskereszt mellett évek óta egyre több egyesület és civil szervezet is szervez adománygyűjtéseket, ételosztást. A több mint hat éve, budapesti központtal működő Re-Formáló Egyesület célja szintén a segítségnyújtás a rászorulók számára.

Mint hivatalos oldalukon írják, rászoruló nem csak hajléktalan lehet: a mai világban rengeteg olyan család él, akiknél hiába dolgozik akár anyuka és apuka is, mondjuk nevelnek még 1-2-3 gyermeket is. A fizetésük sajnos csak a lakhatás (albérlet vagy lakáshitel) és a rezsiköltség kifizetésére elég, élelemre már nagyon kevés jut. Nekik is – mindenkinek, akinek szüksége van – helyezzük ki az Enni adok ételdobozokat!

– Az országban 69 ilyen ételdoboz található. Tatabányán évek óta működik ez a kezdeményezés, amelynek a legszebb része az anonimitás – mesélte Smudláné Fazekas Margit, az egyesület elnöke.

Az Enni adok ételdoboz egy 65x59x39 centiméteres szekrény, amely műanyagból készült, fém megerősítésekkel. A szekrény vízálló és UV-védett anyagból készült. Ebbe a kis szekrénybe tudják behelyezni az ételeket a segíteni vágyók. Továbbá pékségek, zöldségesek támogatását is várják, akik emberi fogyasztásra alkalmas árukat tudnának biztosítani. A tatabányai helyszín mellett Bokodon, a Fő utca 25. alatt is várják az ételeket.