Az MME TOTEM adatbázisa különböző okból elpusztult, vadon élő gerinces állatok adatainak gyűjtésére szolgál.

Szakmai felhasználásra a TOTEM adatbázis már 2017 óta gyűjti az adatokat, a kizárólag számítógépen használható felületen, amely „A parlagi sas védelme a Pannon-régióban” elnevezésű projekt keretében valósult meg. A partnerszervezeteknek 2017 és 2022 között 184 parlagi sas mortalitási adatot rögzítettek, amelynek jelentős része még mindig illegális mérgezéshez kapcsolódott. Mindezen felül a partnerség összesen 751 illegális esettel kapcsolatos 2754 találatot töltött fel a TOTEM adatbázisba, amelyek 505 egerészölyv, 189 barna rétihéja, 131 holló, 121 róka, 116 rétisas és számos egyéb madár és emlős adatait tartalmazták. Az adatgyűjtés során kiemelt szerepet játszottak a speciális keresőkutyás egységek, amelyek jelentősen segítették a mérgezéses esetek helyszínelését.

A terepi adatrögzítés és -beküldés egyszerűsítése érdekében az MME most kidolgozta a Turdus nevű mobiltelefonos appot is. Az alkalmazás azonnal rögzíti a bevitt adatokat, a megtalált állatokról fotót gyűjt. A Turdus elérhető Android és iOS rendszert használó telefonokra és tabletekre is, az applikáció használatához videós segédlet is készül.

A modul csak egyike az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának, amelynek célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe. Az elhullott állatokról történő adatszolgáltatás mellett folytatódik a 2022-ben induló Téli madárles, márciustól a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles, továbbá a lakosság kedvenc madarait, a fecskéket és gólyákat leltárba vevő két felület, a Fecskeles és Gólyales is.