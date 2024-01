Tardos közösségi oldalán számoltak be arról, hogy pénteken a „Hyppolit, a lakáj” című magyar vígjátékot láthatták a Moziklub keretében az érdeklődők. Mint írták: most is nagyon jó kikapcsolódás volt a film és az azt követő beszélgetés is. Legközelebb február 2-án, pénteken találkoznak a filmek kedvelői, amikor „Az unoka” című magyar krimivel és sok szeretettel várják majd a nézőket.