Ezeket a rendezvényeket hajlamosabbak vagyunk lazábban kezelni. Míg a szilveszteri buli esetében kizárt, hogy mondjuk január 4-én tartsuk, simán lehet egy augusztus 20-i program augusztus 18-án, ahogy az sem szúr szemet sokaknak, ha a március 15-i ünnepséget mondjuk március 13-án rendezik meg.

Egy kulturális program megszervezése nem egyszerű feladat. Az is lehet az oka a magyar kultúra napjának egész hetesre nyúlásának, hogy bizonyos előadók több helyen is fellépnek, és nem felel meg számukra január 22. Könnyen lehet, hogy a helyszín sem foglalható épp arra a napra, amikor Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt. Meg persze ezúttal biztosan az sem egyszerű, hogy azonnal a hétvége után kellene megrendezni egy programot, hiszen hétfőre esik a jeles dátum.

Ha nem ragaszkodunk görcsösen a naptárhoz, akár örülhetünk is neki, hogy a jövő hét minden napjára jut valamilyen kulturális esemény, és mivel ezek nagy része nem egy időben, és nem is egy napon van, akár több helyre is el tudunk látogatni, választanunk sem kell közülük. Na meg aztán ne feledjük azt sem, hogy a magyar kultúra napját valójában minden év, minden napján illene tartani. K.D.