Gyopáros Alpár közölte, hogy a programmal évek óta célzottan segítik a kistelepülésen élők mindennapjait, közlekedését és a helyi szolgáltatásokat, utakat, orvosi rendelőket, játszótereket építenek, támogatják a kisboltokat és a falusi közösségi eseményeket.

A programnak köszönhetően növekszik a magyar falvak népessége, minden ötezer fő alatti település előbbre tudott lépni a program révén - ismertette a kormánybiztos.

Gyopáros Alpár elmondta, hogy a program indulása óta megújult ezer kistelepülési óvoda és iskola, épült kétezer óvodai játszóudvar és közterületi játszótér, valamint új bölcsődéket is létrehoztak.

Továbbá majdnem kétezer faluban támogatták orvosi és védőnői eszközök beszerzését, hatszáznál több orvosi rendelőt fejlesztettek, mintegy négyezer kilométer alsóbbrendű állami utat újítottak fel országszerte, valamint több ezer kilométer falvakon belül található út, járda és híd is megújult - tette hozzá.

Tavaly Komárom-Esztergom vármegyében is számos fejlesztés valósulhatott meg a programnak köszönhetően. Egyebek mellett megújulhatott a császári általános iskola, megszépült a bársonyosi orvosi rendelő, vagy éppen néhány nappal ezelőtt átadhatták a megújult tokodi Szent Márton-plébániát is. Több településen szolgálati lakást is átadtak, Kecskéden például a körzeti megbízott talált ily módon otthonra családjával, Dömösön pedig a helyi óvoda vezetője vehette azt birtokba. A program sportfejlesztési célokat is szolgál, ebből sikerült a császári futballpálya öltözőépítésének bizonyos munkálataihoz külön támogatást nyerni.