Továbbra is esik Komárom-Esztergom vármegyében, így érdemes az utakon a szokottnál is óvatosabban közlekedni. Az M1-es autópályán péntek délután magunk is megnéztük, mi a helyzet. A vízpárás, esős időben a látótávolság jelentősen lerövidült, így ezt is érdemes figyelembe venni a sofőröknek, ahogy azt is, hogy a hőmérséklet hűlni fog, ami a nedves, vizes aszfalton további gondokat okozhat, ha nem megfelelően választják meg a sebességet.