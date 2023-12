– Szokásos karácsonyi dalokat játszottunk, így a Mennyből az angyal, a Kiskarácsony, nagykarácsony, valamint A kis Jézus megszületett című dal is elhangzott, de a Csendes éjjel, illetve a Jingle Bells-szel is megleptük a helyieket. Sokaknak okoztunk örömet, ami jó érzéssel töltött el minket – árulta el Szász Huba.

Rengetegen fogadták a zenészeket az utcákon, sokan jelezték nekik, hogy jövőre szintén várják majd őket. Akik közelebb mentek a kocsihoz, azokat szaloncukorral és némi itallal is megkínálták. Szász Huba hozzátette: hasonló kezdeményezésre még nem volt példa a településen és bízik benne, hogy a lakosság örömére jövőre és az azt követő években is zeneszóval aranyozhatják be az adventi időszakot.