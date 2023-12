– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Pekár Bence testnevelőn keresztül meghívtak az iskolába – mondta Székely Márton. – Az intézmény egészséghetének keretén belül igyekszünk felhívni a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.

Hozzátette, ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy kulisszatitkokat osszanak meg a gyerekekkel a kézilabdasportágról, illetve nem titkolt céljuk az is, hogy minél többen elkezdjék űzni ez a sportot. Hangsúlyozta, fontos számukra az utánpótlás, hiszen egyszer az ő korosztályuk is kiöregszik majd, és szükség van új tehetségekre.

Székely Márton a diákokkal megosztotta, általános iskolában kezdett sportolni, először a focikapuban próbálta ki magát, majd úgy döntött, a kézilabda sokkal jobban illik hozzá. Hazánkban és külföldön is több csapatnál megfordult, most a tatabányai kéziseket erősíti. Jelenleg a Tatabánya az első osztályban a harmadik helyen áll, legközelebb szombaton, a Csurgó ellen lépnek pályára, majd egy héttel később a Gyöngyös ellen játsszák az idény utolsó mérkőzését. Emellett az Európa-ligában is szerepelnek, ahol legközelebb a lengyel Chrobry Glogow lesz az ellenfelük.

A gyerekek rengeteget kérdeztek a sportolótól. Akadt, aki azt szerette volna tudni, vannak-e konfliktusok a kézisek között, illetve milyen a csapatösszetartás. Székely Márton azt válaszolta, ha bármilyen probléma felmerül, azt meg tudják egymás között beszélni, összetartó, erős közösséget alkotnak, amely egy csapatsportágnál különösen fontos.

A program végén a tanulók aláírást is kértek, volt aki papírra, mások a cipőjükre, karjukra, vagy éppen a pólójukra kaptak autogramot. Ezt követően Simonicsné Lődör Melinda köszönte meg egy kis ajándékkal Székely Mártonnak a látogatást.