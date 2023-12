A hét első napjaiban arról számoltunk be, hogy nem lehet körbejárni vagy biciklizni a tatai Öreg tavat, mert a tófarokban az Által ér elöntötte a hidat, érhetőbben átfolyt felette, lezárva ezzel a sétányt a kirándulók, sportolók elől. Nos ez - mint fotónk is mutatja - megszűnt és szombaton már a magas vízszint ellenére a híd szabaddá vált. Ez annál is örvendetesebb, mert így semmi sem akadályozza a december 31-én 11 órakor rajtoló szilveszteri futás résztvevőit, hogy teljesítsék a távot vagyis a tókört.