Zambó Péter szerint a környezeti nevelés, a természethez való viszonyunk reális alapokra történő helyezése napjainkban fontosabb, mint valaha. Az erdészeti erdei iskolák a gyakorlatban ismertetik meg a gyermekeket és fiatalokat a fenntartható gazdálkodás szemléletével, amely erdeink kezelésének alapját jelenti.

Éppen ezért az agrártárca elkötelezett az erdei iskolai programok támogatása és megvalósítása mellett – közölte az államtitkár, megjegyezve, hogy az elmúlt évtizedben több milliárd forintból országszerte újultak meg az erdei iskolák oktató- és szállásterei, bővült az erdei iskolai eszközrendszer. A Soproni Egyetemen külön erdőpedagógus képzés biztosítja a megfelelő szakember-utánpótlást.

Zambó Péter elmondta, hogy 35 évvel ezelőtt világújdonságnak számító kezdeményezést indított útjára a Pilisi Parkerdő Zrt., amikor a visegrádi Mogyoró-hegyen megalapította az ország első erdei iskoláját. Napjainkban már 36 minősített erdészeti erdei iskola működik, ahol alapkövetelmény, hogy a fenntartható erdőgazdálkodásban dolgozó gyakorlati szakemberek ugyanúgy részt vegyenek az oktató-nevelő munkában, mint a képzett pedagógusok. Számos állami és civil szervezet vállal szerepet az erdei iskola mozgalomban Magyarországon. Az állami erdészeti társaságok és a nemzeti park igazgatóságok összesen ötvennél is több erdei iskolát működtetnek, amelyek a környezeti szemléletformálás legmagasabb szintű intézményei az országban.

A környebányai erdei iskola is igen népszerű intézmény. Az oktatási intézmények mellett civil szervezetek is előszeretettel használják, mert tökéletes helyszín a pihenésre, feltöltődésre, s főként az újabb ismeretek elsajátítására. A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány is már hagyományosan itt szervezi meg táborait. A természet közelsége kiváló lehetőséget nyújt a növény vagy állatvilág megismerésére. A gyerekek könnyebben tanulnak, sajátítják el az ismereteket, hiszen a gyakorlatban is látják azokat.