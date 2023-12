A borlovagok, borosgazdák a szentmise előtt az ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola tanpincéjében gyülekeztek, majd Fehér László tárogatóművész és Szepesi Szabolcs borlovagrendi nagymester vezetésével, Erős Gábor országgyűlési képviselő társaságában vonultak fel a bazilikába.

A borlovagok és borosgazdák Fehér László tárogatóművész és Szepesi Szabolcs borlovagrendi nagymester vezetésével, Erős Gábor társaságában vonultak fel a bazilikába

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Az ünnepi szentmise kezdetén dr. Török Csaba elmondta, hogy bár Krisztus születésének az öröme tölti be ezeket a napokat, ám karácsony harmadnapján egy különösen fontos szentre, Jézus szeretett tanítványára, Szent János apostolra és evangélistára emlékezünk, akit az Isten kegyelme sokszor és sokszorosan megoltalmazott. Ő lett a borászok egyik védőszentje, és a ő ünnepéhez kötődően szokásosan megáldják az idei esztendő újborait.

A plébániai kormányzó az evangéliumot követő beszédében kiemelte: az egyház ösztönösen is tudta mindig, hogy a fizikai érzékszerveink és fizikai érzékelésünk kaput nyitnak az Isten felé, de az Istenhez megérkezni már nem tudnak. A hit szeme, hallása, ízlelése, tapintása és szaglása is szükséges ehhez, ám ez nem természetes folyamat csupán. Dr. Török Csaba szerint például a szájnak és a nyelvnek tudnia kell ízlelni azt, ami túl van a fizikai ízlelésen, éppen ezért ebben a gondolatban mindig is kulcsszerepe volt a kenyérnek és a bornak is.

Dr. Török Csaba plébániai kormányzó áldotta meg a régióban élő borosgazdák újborait

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

A plébániai kormányzó arról is beszélt, hogy nincs olyan érzékszervünk, mely ne játszana szerepet akkor, ha találkozunk egy újborral. Halljuk ugyanis a nedű hangját, érezzük, megnézzük a szemeinkkel, illatoljuk és utoljára meg is ízleljük. Eközben pedig hisszük azt, hogy az öröm, a vidámság, az érzékszerveink által befogadott nemes és értékes mozzanatok végső soron el tudnak vezetni bennünket Istenhez. Hozzátette: s mivel Isten megtestesült, radikálisan hiszünk abban, hogy az Istenhez vezető utunk a testen át fog megtörténni. Ezt hirdeti egyébként mind a hét szentségünk, hiszen a szentségek alaptétele ez: a test nélkül nincs kegyelem és Istennek való találkozás.

A szentmise után a jelenlévők közös fényképet készítettek az oltár előtt, majd a borlovagrend tagjai Fehér László vezetésével kivonultak a bazilikából. A rendezvény a gyülekező helyszínén kötetlen beszélgetéssel és borkóstolással zárult.