Régi vágya vált valóra a környéken élőknek, amikor munkagépek jelentek meg a tatabányai Gödöri utcánál. Az útfelújítás nagyon ráfért már a burkolatra. Most Gál Csaba képviselő, a tatabányai közgyűlésben a Fidesz frakciójának vezetője számolt be az örömteli hírről, hogy elkészült a részleges útfelújítás.

Megköszönte a kivitelezőknek a munkát és egyben az utcabelieknek is a türelmüket! Azt írta többek között, hogy reményei szerint az anyagi lehetőségek figyelembevételével itt is tovább tudnak lépni, mert még rengeteg tennivaló van a körzetben, valamint a hegyoldalon is! Ismét probléma a csapadékvíz elvezetése, illetve a lehullott lomb eldugítja a csatornákat. Az utakon ugyancsak van még munka, például a Lejtő utca állapotának javítása is megoldást kíván.