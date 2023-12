– Milyen kiadványokról van szó?

– Ötezer példányban jelenik meg a vármegyét bemutató magyar-német-angol nyelvű könyv, amely mind a 76 településünket bemutatja. A gyerekek számára a vármegyei értéktárat népszerűsítő társasjátékot és matricás könyvet készítettünk hat-hat ezer példányban, és minden iskolába el fogjuk juttatni. Az értéktár kincseit ismertető korábbi könyveinket is újranyomattuk, továbbá a vármegyében forgatott filmeket összegyűjtő kötetet és értéktárnaptárat is kiadtunk több ezer példányban.

Kiadványként fogható fel az a 76 kisfilm is, amelyek Vármegyejáró főcímmel mutatják be Komárom-Esztergom településeit. Készült további hat tematikus videó is, köztük a vértessomlói sváb lakodalmas mozgóképes feldolgozásával. Mindezek megtekinthetők a Mivármegyénk YouTube-csatornán. Ezenfelül készült többtucatnyi rádiós műsor is, elsősorban ugyancsak a vármegyei értéktár népszerűsítésére. Az egyik legizgalmasabb fejlesztés a fiataloknak okostelefonra készült KEMértéktár alkalmazás.

– A találkozások sem maradtak el?

– Az értéktárunkat népszerűsítő előadásokkal több mint 76-szor látogattunk el a településekre. Több ezren lehettek részesei a Mozdul a megye elnevezésű játékos sportvetélkedőnknek és a Megyehét kulturális rendezvénysorozatának is, minden járásban. Örömteli, hogy a vármegyénk szépségét bemutató fotópályázatunkra 86 fotós több mint 350 képpel pályázott, és az ebből létrehozott kiállítást már az ötödik településen mutatják be. Egyik zárórendezvényünk, a Generációk találkozása is jó hangulatú volt. Háromszáznál jóval több idős és fiatal gyűlt össze tartalmas és szórakoztató időtöltésre.

Az első identitás programban szervezett páros találkozókon megismerkedett települések közül sokan máig tartják a kapcsolatot. Remélem, sőt tudom, hogy e mostani projekt is túlmutat a megvalósítási időszakon, hiszen a filmek, kiadványok még évekig táplálják, hogy joggal legyünk büszkék a vármegyére, amelyben élünk – zárta összegzését Vörös János.