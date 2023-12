A Fidesz és a KDNP Tatabányán tartotta országjáró fórumsorozatának utolsó állomásának Tatabánya adott otthont, amelyen a politikus mindenkit arra kért, hogy ha tehetik, mondják el véleményüket és töltsék ki a nemzeti konzultációt.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, legutóbb Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezető-helyettese látogatott el a vármegye székhelyre. A Tulipános Házban tartott eseményen kiemelte, hogy a magyar embereket leginkább foglalkoztató témák jelenleg az infláció, az energiaválság, valamint, hogy a szomszédunkban zajló háború befejezéséig milyen kormányzati intézkedésekre lehet szükség. Szóba kerültek a kormány által hozott döntések is, amelyek a politikus szerint egytől egyig a magyar emberek védelmét szolgálják. Ilyen a rezsicsökkentés fenntartása, a munkahelyek védelme és az élelmiszerár-sapkák. A politikus hangsúlyozta, fontos, hogy december közepéig minél többen töltsék ki és küldjék vissza a konzultációs lapokat, és vegyenek részt a párbeszédben, mondják el véleményüket a konzultációkon.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti konzultációról tartott kisbéri lakossági fórumon többek között arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború, és az arra adott „egyértelműen elhibázott” szankciók által okozott energiaár-emelkedések komoly problémát jelentenek az európai gazdaságnak. Ugyanakkor Brüsszel ezen helyzet dacára felszólította a magyar kormányt, hogy szüntesse meg a rezsicsökkentést. A miniszter azonban úgy véli, hogy fenn kell tartani a szabályokat, amelyeknek köszönhetően itt a legolcsóbb a gáz és az áram. Gulyás Gergely hozzátette: a nemzeti konzultáció azért is fontos, mert ezen ügy mellett is számtalan, Magyarország szuverenitását érintő kérdés van napirenden, ahol fontos a kormánynak, hogy a Brüsszelben képviselt magyar álláspont mögött az emberek akarata és támogatása álljon. Kiemelte, hogy továbbra is az illegális migráció az egyik ilyen ügy.