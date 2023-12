Jószívűség 20 órája

Tatabányai óvodásokat leptek meg a képviselők

Kupcsok Péter, a Fidesz tatabányai csoportjának alelnöke, frakciószóvivője és képviselője közösségi oldalán tette közzé, hogy az ünnep közeledtével az idén is gondoltak a város legkisebb lakóira. A tavalyi évhez hasonlóan ugyanis az idén is meglepetéssel kopogtattak be az óvodákba.

Kemma.hu Kemma.hu

Minden óvodába vittek fenyőfát Forrás: Faceboo/Kupcsok Péter

A Tatabányai 4x4 Terepjáró, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Fidesz-KDNP Frakciójának tagjai ugyanis minden óvodába eljuttattak egy gyönyörű fenyőfát. – Hiszek abban, hogy az ilyen kis gesztusoknak is nagy hatása lehet gyermekeink életére – mondta a képviselő bejegyzésében. Az akcióba bekapcsolódott Gál Csaba önkormányzati képviselő is. John Katalin önkormányzati képviselő is örömmel számolt be a kezdeményezésről. A gyermekek így nemcsak otthonukban, hanem az óvodákban is átélhetik a karácsonyt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!