– Már a kezdeti tüneteknél, a torokkaparásnál, orrfolyásnál érdemes elkezdeni a kezelést, hogy elkerüljük a felülfertőződést és az esetleges antibiotikum-kúrát – mondja Balpataki Laura Ivett. A felsőfokú gyógynövény technológus szerint, ha időben megtámogatjuk a szervezetünket természetes hatóanyagot tartalmazó, gyógynövényekkel, az meghálálja a törődést.

Laura remek tanácsokat adott, mi alapján válasszunk a főzetek közül, ha szeretnénk megelőzni, hogy komolyabbra forduljon egy-egy meghűlés. Hozzáteszi, nem kell azonnal orvoshoz szaladni, de ha néhány napon belül nem javulnak a tünetek, mindenképpen keressünk fel doktort.

Tanácsai szerint az alább felsorolt hét gyógynövény valamelyike teljes nyugalommal használható és mézzel, vagy citrommal ízesítve tökéletes lesz a főzet.

– Bodza, citromfű, echinacea (bíbor kasvirág), hársfa, kakukkfű, levendula és zsálya – kaptunk választ, mikor arra voltunk kíváncsiak, milyen teákkal előzhetőek meg a meghűléssel járó egészségügyi panaszok. Azt mondja, hívhatjuk ezeket úgy is, hogy kedvencek egy kortyban. Kitért arra is, hogy a lándzsás útifű jótékony hatását sokan ismerik, de az erdeifenyőrügy és az orvosi ziliz is segít a kezdődő torokfájdalom, nátha esetében. A nyákoldó hatású fenyőrügy nem véletlenül lett az egyik legnépszerűbb gyógynövény a koronavírus-járvány időszakában. Az orvosi ziliz pedig a torokfájdalom egyik legjobb gyógyítója volt már a népi gyógyászatban is.