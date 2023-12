Karácsonyi vásár a megyei könyvtárban

December 9-én, 9 és 13 óra között mindenkit szeretettel várunk a József Attila Könyvtár rendezvénytermében egy különleges eseményre - az adventi vásárra! A könyvtárban idén is megrendezzük ezt a hangulatos kulturális programot, amelyen kézműves alkotók kínálják portékáikat a betérőknek. Az esemény fókuszában a kézműves alkotások állnak, így itt garantáltan megtalálod azokat az egyedi ajándékokat, amikkel meglepheted szeretteidet az ünnepek alkalmával, legyen szó családtagokról, barátokról vagy akár önmagadról. A rendezvény nem csupán vásárlási lehetőséget kínál, hanem egyben remek alkalmat teremt arra is, hogy együtt élvezzük az ünnepi hangulatot. És ha egy kis zenével, teával vagy forralt borral pihenné ki, kedves olvasó a vásár fáradalmait, a teraszon a Most jó zenekar karácsonyi muzsikáját és vendéglátását is élvezhetik. További információ az esemény hivatalos Facebook-oldalán található.

Kézműves adventi vásár a Puskinban

Kerüljön egyedi, kézműves ajándék a karácsonyfa alá! Ezzel a mottóval várja az érdeklődőket a Puskin Művelődési Ház vasárnap, 9-12 óra között.

Mint írják: válogathatunk helyi és környékbeli kézművesek, valamint a termelők saját készítésű termékei és alkotásai közül. További információk A Vértes Agorája hivatalos honlapján érhetők el.

Mászd meg a tatabányai via ferrátát mikulás jelmezben!

Hozz egy Mikulás sapkát, öltözz pirosba, és tapasztald meg velünk milyen télen mászni! – olvasható az esemény hivatalos Facebook-oldalán.

A sziklafal minden évszakban egy új arcát mutatja, és mindegyik egyedi hangulatot teremt a mászók számára. Mint írják: várnak kicsiket, és nagyokat egyaránt, kezdőket, és haladókat is. Találkozó: 9:30-kor Tatabányán a Gerecse Kapuja Látogatóközpont épületének hátsó részében található Vasalt utak bérlőüzletünk előtt.

Adventi vásár nyitja kapuit Tatán, a Kossuth téren!

A karácsonyvárás pillanatait az adventi hétvégeken is élvezhetjük, ezúttal Tatán, a Kossuth téren. Pénteken 16 órától, szombaton és vasárnap 15 órától élvezhetik a látogatók. Számos portéka közül válogathatnak azok akik ide látogatnak, hiszen kézműves termékekkel, neszmélyi borokkal, forralt borral, különböző csemegékkel és őstermelők árú cikkeivel is találkozhatnak. A hulladék mennyiségének csökkenése érdekében, ha teheted hozd magaddal saját kedvenc bögrédet!

Adventi gyertyagyújtás Kisbér Fő terén

Szombaton, 17 órától várja a látogatókat Kisbér Fő tere, ahol gyertyagyújtással hangolódnak tovább az ünnepekre. Az események a katolikus hittanosok működnek közre.

Koncerttel a karácsonyi hangolódás jegyében Oroszlányban

Karácsonyi koncerttel várják az érdeklődőket december 9 -én, 17 órakor Oroszlányba, a Munkás Szent József templomba. 3 évszázad legszebb karácsonyi dalai Thén Róbert és Orbán Gábor előadásában hallhatják az érdeklődők. További információ az esemény hivatalos Facebook-oldalán.