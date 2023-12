Kis túlzással lassan már nincs olyan kistelepülés a vármegyében, ahol ne ablakvadászattal telne el az adventi időszak. A kisebb falvakban könnyebb a résztvevők helyzete, hiszen kevesebb utca van, így hamarabb meg lehet találni a helyszíneket. Ugyanakkor Esztergomban, mint megyei jogú városban is láthatunk példát arra, hogy ha nem is teljes települési, de városrészi szinten is sikeres lehet a kezdeményezés.

A Klányi családtól megtudtuk, hogy hagyományteremtési, illetve közösségkovácsoló szándékkal hirdették meg az élő ablakos adventi kalendáriumot Szentpál/Tabán városrészben. A felhívásuk pozitív fogadtatásra talált a lakóközösségben, különböző korosztályok képviselői, köztük sok kisgyermekes család is lelkesen csatlakozott hozzájuk.

A számok kiosztásánál úgy vették figyelembe a lehetséges helyszíneket, hogy minél változatosabb útvonalon lehessen sétára indulni. Így decembertől 1-től 24-ig minden nap egy-egy újabb épület feldíszített ablakában jelenik meg az éppen aktuális napnak megfelelő szám, melyeket a késő délutáni, esti órákban bárki felkereshet. Pontos címet ugyan nem, de az utcák neveit előre megadják a résztvevőknek, így némi segítséget is kapnak az érdeklődők.

Segítség az ablakok megtalálásához

Forrás: Beküldött

– Talán egész Esztergomot nem érinti ez a kezdeményezés, viszont úgy látjuk, hogy az itt élők az ablakok keresésére indulnak. Idén mindenki ablakdíszítést vállalt, aztán majd meglátjuk, hogy az elkövetkező években mivé növi ki magát. Ez még csak a kezdet. Köszönjük szépen minden családnak, aki csatlakozott. Akinek van kedve, jöjjön és tegyen egy sétát nálunk! – tették hozzá a szervezők.