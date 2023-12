Dr. Erdős Mátyás neve egybeforrt a településsel, 1952-től tizenhét éven át szolgált papként a községben. Az ott töltött időszak annyira meghatározó volt a helyiek életében, hogy több évtizeddel később is élénken őrzik az atya emlékét. Nem meglepő az sem, hogy a római katolikus templom melletti emlékpark is az egykori plébános nevét viseli.

– A dorogi születésű dr. Erdős Mátyás fontos szerepet töltött be a dorogi Szent Borbála-templom, vagyis a Bányásztemplom életében is, hiszen évtizedekkel korábban neki köszönhetően került Szent Borbála-ereklye Rómából Dorogra, a templomszentelésre. Az epöli emlékpark átadójára a Szent Borbála-templom egyházközségétől kaptunk egy fát, melyet akkor el is ültettünk. Kovács Gábor, az Epöli Értéktár Bizottság tagja hálánk jeléül megfogadta, hogy ha esik, ha fúj, de tíz alkalommal elzarándoklunk a Bányásztemplom búcsújára – idézte fel Molnár Viktor bizottsági elnök.

Az ünnep sokszor egybeesett advent első vasárnapjával és előfordult, a zarándokok létszáma évenként változott. A résztvevők idén is reggel 4 órakor indultak útnak Epöl központjából, egy földúton sétáltak át Sárisápra, ahol a futballpálya mellett haladtak tovább Csolnok XII-es akna felé. Csolnokon aztán rátértek az Országos Kéktúra útvonalára, néhány kilométernyi szakaszt követően megérkeztek Dorogra és időben odaértek a 9 órási szentmisére.

– Megfagyott a talaj, nem volt csúszós a terep. Korábban volt, hogy hóban, vagy -14 Celsius-fokban zarándokoltunk. A csapat legfiatalabb tagja ezúttal egy 14 éves tokodi lány volt. A helyiek mellett epöli kötődésű tokodi, szomori, sőt még budaörsi résztvevője is volt az emléktúrának. Gyaloglás közben természetesen szóba kerültek Erdős Mátyáshoz, „mindenki Matyi bácsijához” köthető történetek. Érdekesség, hogy Kovács Gábor mind a tíz alkalmon ott volt, de a csapat nagy része többször is vele tartott – tette hozzá.

Molnár Viktor megjegyezte: bár az ígéret teljesítésével nem lesznek további zarándoklatok, ennek ellenére továbbra is ápolni fogják Epöl egykori, szeretett plébánosának emlékét. Egyébként az Epöli Értéktár Bizottság idén még egy programot szervez: a hagyományoknak megfelelően ezúttal is az Extremo Anno elnevezésű éjszakai túrájukkal fogják búcsúztatni az óévet. Jövőre pedig elkezdenek készülni a falu 800. évfordulójára, melyet 2025-ben fognak ünnepelni.