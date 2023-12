A lájkokat december 8-án 12 óráig várják a szervezők. Kérik, hogy azok, akik szavazni szeretnének, ne a bejegyzést, hanem az alkotásokról készült fotót lájkolják. Természetesen ezek a csodaszép remekművek élőben is megtekinthetők a művelődési házban, s személyesen is lehet szavazni, cédula az irodában kérhető szintén december 8-án 12 óráig.

Az, hogy mely alkotás nyert el több voksot, december 9-én 15 órakor derül ki, a mézeskalács kompozíciók december 20-áig tekinthetők meg.

A mézeskalács kiállításra készített alkotások egy részére idén is lehet „licitálni”, két lelkes és kreatív gyerkőc nem szeretne megválni a remekműveiktől, öcsikéjük sírva is fakadt, amikor elhozták a kiállításra a Hógömböt és a Fordított házat. Az ő alkotásaik fotójánál jelezzük, hogy nem vásárolhatóak meg.

Aki a többi alkotásból szeretné valamelyiket megvásárolni, az a közösségi oldalon licitálhat. A „kikiáltási ár” valamennyi mézeskalács esetében ezer forint, a licitet legalább 200 forintjával lehet növelni. A sikerrel licitálók 21-én (csütörtök) 10 és 16 óra között vehetik át az alkotásokat. A licitekből befolyt összeg a Vöröskereszt környei szervezetének kasszáját gyarapítja.

Advent második szombatján a szervezők az eredményhirdetés mellett izgalmas, mézes karácsonyváró programra is várják a falu apróságait, fiataljait, anyukákat, apukákat, nagyszülőket. 14 órától lehet mézeskalácsot díszíteni, s természetesen haza is vihetők a Weihnachtsbäckerei során felékesített mézes finomságok. A hagyományokhoz híven a falu karácsonyfáját is ekkor, december 9-én öltöztetjük ünnepi díszbe