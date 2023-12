A hétvégén Kömlődön is felgyúltak az adventi fények, a település apraja-nagyja a hideg ellenére is szép számmal gyűlt össze a hivatal előtt, hogy részt vegyenek immár a második éve megrendezett adventi vásáron. A Kömlődi Hagyományőrző Egyesület tagjai Mikulás-sapkában voltak, némelyikük rénszarvasfejdíszt viselt. Az árusok süteménnyel, zsíros kenyérrel, forró teával várták a falu lakosságát. Egyes kondérokban forralt bor is készült, narancskarikákkal és szegfűszeggel. Hetek óta készültek kedves kis termékeikkel, a vásárba látogatóknak volt is miből válogatniuk. Mécsestartók, karácsonyfa- és asztaldíszek, hűtőmágnesek, bögrék és még sok más portéka volt a kínálatban. Sokan nézelődtek, de az ötletes, angyalszárnyakkal díszített virágcserepek mellett nehezen lehetett szó nélkül elmenni.

A hidegben is szép számmal gyűltek össze, hogy részt vegyenek a második éve megrendezett adventi vásáron

Forrás: Kömlőd/Facebook

Bogáth István polgármester nyitóbeszédében jókívánságokat osztott meg a kömlődiekkel. Az első számú vezető mindenkinek jó szórakozást kívánt, reményekkel és meghittséggel teli adventi várakozást és nagyon kellemes ünnepeket az elkövetkezendő napokban. Ezután Kacsora-Pethő Beatrix lelkész beszélt az advent jelentéséről és az adventi időszak fontosságáról. Molnár Szabolcs vezetésével egy kedves kis családi zenekar, a Molnár–Bényi família előadásában hallhatott a közönség vidám karácsonyi zenés műsort.

Fotózni lehet a Fotózz-lakban

Ilyen és hasonló felhívással indult útnak egy kezdeményezés a kömlődi Facebook-csoportban. Megnyílt a Fotózz-lak a polgármesteri hivatal épülete előtt. Szorgos kezek gyűjtötték a hozzávalókat, miután az ötletgazdák kitalálták, hogyan is kell karácsonyi hangulatot teremteni néhány négyzetméternyi helyen. Így adta a kompozíciót egy fenyő, egy hintaló és hintaszék, az ajándékok és a sok-sok tűlevél és az ünnepre jellemző piros és zöld színű kellék, valamint a Boldog karácsonyt! felirat. A Fotózz-lak az ünnepek végéig nyitva van.

Újabb játék is indul Kömlődön és a Facebookon. December 24-ig minden nap kigyullad a fény egy ablakban, az ablaknyitogatóhoz a térkép a hivatalnál található. A játék menete szerint a fényes ablakokról készült képeket az erről szóló poszt alá kell feltölteni, értékes nyereményekért. A szervezők a keresők és képet feltöltők között, de a díszítők között is sorsolnak. Majd pénteken, december 8-án 17 órakor a Kömlődi Hagyományőrzők szervezésében Mikulás-műsor kezdődik. A Gézengúz Óvoda szülői munkaközössége vásárral és sok szeretettel vár mindenkit.