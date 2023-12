Persze a hóesés és a közelgő ünnep csak azoknak romantikus, akik nincsenek kiszolgáltatott helyzetben. Egy hónapja például egy háromhetes kismacskát találtunk, aki magányosan nyávogott órákon keresztül az utcán. Azóta a környéken több hasonló korú cicát is találtak jó szándékú emberek, de akadt olyan állatka is, akit elütött egy autó.

Épp a napokban kerestek állatvédők egy rossz állapotú, elkóborolt kutyát is, akiről a megtalálása után azonnal le is mondott a gazdája. Ezek ráadásul nem egyedi történetek. Az állatvédő szervezetek már nem tudják hová tenni a magukra hagyott állatokat, az ebrendészeti telepeken pedig telt ház esetén egészséges kutyákat is el lehet altatni, és ne gondoljuk, hogy ilyen szörnyűség nem történhet meg. Nap mint nap megtörténik.

A felelőtlen állattartók egy része ugyanúgy beszerzi majd a sokadik felesleges kacatot karácsonyra, ugyanúgy megtömi a hasát az ünnepi vacsorával. Miközben még csak eszébe sem jut, hogy Mircike – akinek az ivartalanítására sajnálta a pénzt – újabb alom macskát ellett, és milliónyi fél-, vagy teljesen kóbor társával együtt reszket a hidegben.