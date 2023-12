Lezárult a GINOP egyszer használatos ételtároló tálca és doboz gyártástechnológiájának bevezetése című projekt a KOMPRESS-nél. A beszerzett, több elemből álló technológiai gyártósor segítségével a vállalkozás képes olyan egyszer használatos ételtároló tálcák és dobozok gyártására, amelyek egyedi vevői igényeket kielégítve, többféle méretben alkalmasak gyorsételek, egytálételek, szendvicsek, saláták és desszertek csomagolására. Az újrahasznosított kartonpapírból formázott, környezetbarát, lebomló tálcák és dobozok méretei, tulajdonságai az adott ételtípus méreteihez és tulajdonságaihoz alkalmazkodnak.

A tálcagyártó gépsor elemeinek (tálcaformázó gép, papír- és karton kimetszőgép, kitörő-szeparátor berendezés, gyűjtődobozgyártó gép, hajtogatógép) kiválasztásakor a legmodernebb gyártástechnológiát alkalmazta a vállalkozás. A gyártás során felhasznált energia egy része a projekt keretében kiépített megújuló energiaforrás, napelemes rendszer segítségével biztosított.

A projekt eredményeként létrejövő új termékportfólió késztermékeinek (évente legyártott körülbelül 7 millió ételtároló) nagy részét exportként fogja értékesíteni a vállalkozás.

Családtagok Szombath Zoltán gazdasági igazgató beszámolt arról is, a KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. papír és karton csomagolóanyagok gyártására specializálódott családi vállalkozás. Szombath Gábor és Szombath Zoltán a tulajdonosok, de időközben több családtag is csatlakozott hozzájuk.

A KOMPRESS Kft. 1992-es alapítása óta, 31 éve folytonos fejlődésen megy keresztül és jelenleg 84 állandó és 17 külföldi munkavállalót foglalkoztat. Vallják, hogy a jól képzett munkavállalóik a kulcs a sikerességhez. A résztvevők az esemény végén üzemlátogatást is tehettek.

Szombath Gábor ügyvezető igazgató köszönetet mondott munkatársainak és a városnak is. Mint fogalmazott, Komárom nagyon jó üzleti környezetet teremt az itt működő vállalkozások számára. Dr. Molnár Attila polgármester azt hangsúlyozta, magyar tulajdonú, családi vállalkozást érintett ez a fejlesztés, akik rengeteg helyinek biztosítanak munkát. Rámutatott, összesen majdnem egymilliárd forintnyi fejlesztés valósult meg. Hozzátette azt is, reméli, hogy minél több gyorsétteremláncnál megtalálhatóak lesznek ezek a termékek.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, mindig öröm számára, ha egy magyar vállalat innovatív beruházást tud végrehajtani. Azt is elmondta, ez a fejlesztés jól illik a város önkormányzatának zöldítésre vonatkozó döntéseihez, beruházásaihoz is.