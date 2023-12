– Megalakulásunkkor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy olyan magyar hagyományokat őrző csapatot hozzunk létre, amely összeköti Észak- és Dél-Komáromot, erősítve a nemzeti öntudatot és az őseink hagyatékához való ragaszkodást – mondta Herczeg István, az egyesület elnöke.

Dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, a komáromi barantások jó példát mutatnak abban, hogy milyen sokra viheti egy közösség, ha képes az összetartásra, tiszteli a hagyományokat és továbbviszi az ősöktől kapott értékeket.

A barantások 2017-ben polgármesteri díjat kaptak, majd a város támogatásának köszönhetően egy jurtát is építettek, ahol különféle kiállításokat is szerveznek. Idén a Baranta Mozgalom bekerült a Felvidéki Értéktárba, ahonnan már a Magyar Értéktárba is felvételre javasolták őket. Az egyesület továbbra is várja azon fiatalok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának és tanulnák a népi harcművészetet.