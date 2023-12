Beszélt arról is, hogy a vér az egyetlen olyan anyag, ami a tudomány jelenlegi állása szerint semmi mással nem pótolható. Éppen ezért az önzetlen segítségnyújtók nélkül hihetetlen tragédiák következhetnének be. Véleménye szerint a donorok a személyes példájukkal akár másokat is ösztönözhetnek a segítségnyújtásra. Végül a vármegyei szervezet nevében áldott, békés karácsonyt és sikeres, egészségben, véradásokban gazdag új esztendőt kívánt mindenkinek. Ezt követően kabaré előadással kedveskedett a vendégeknek az Magyar Vöröskereszt égisze alatt működő AHA Színpad társulata, majd dr. Bognár Ferenc Bodó Ildikóval közösen okleveleket és kitüntetéseket adtak át a véradóknak.

Donorok

Dr. Bognár Ferenc elmondta azt is, hogy évente mintegy 500 ezer egység vérre van szüksége az egészségügynek, ahhoz naponta 1600-1800 véradónak kell önzetlenül nyújtania a karját. Tapasztalatai szerint a véradás szervezők mindent megtesznek azért, hogy mindig legyen elegendő jelentkező, de a donorokon múlik a véradás sikeressége. Éppen ezért méltatta a jelenlévőket, hiszen embertársaink megsegítése céljából több alkalommal is jelentkeztek és részt vettek az alkalmakon.