Csak azt nem értem, hogy akkor például Tatabányán miért ment el egy járdatisztító masina sofőrje és egy echte T-Szolos kocsi is egy kereszteződésben ragadt tizedik autó mellett is. Vajon mire gondoltak? Mert az átlagember arra, hogy segítsen, és ez meg is történt. Lehet, hogy a gondos gazda minimum elvárása mellett a gondos szomszéd fontosságára is fel kellene hívni a figyelmet?