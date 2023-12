A hagyományokhoz híven idén is évzáró találkozóra gyűltek össze a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai, akik a Pikantó Étteremben értékelték az idei esztendőt. A cég közösségi oldalán számoltak be arról, hogy az önkormányzat városüzemeltetési cégénél 67 főállású és 20 közfoglalkoztatottságú munkatárs látja el a feladatokat. Dr. Szerencsi Richárd, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. cégvezetője szerint 2023 kihívásokkal teli, kiszámíthatatlan év volt.

– Nyilván vannak akcióterveink a különböző helyzetekre, de mindig jönnek új és új dolgok. Ebben a tekintetben idén például több ízben is adott pluszfeladatokat az időjárás. A tavaszi esőzések és a tél eleji hóesés miatt több fa is kidőlt, valamint számos esetben volt szükség tereprendezésre a viharok után. Az év során megkezdtük a gépparkunk fejlesztését, a cég nemrég beszerzett egy 26 lóerős motorral működő rézsű-nyírót, amely tavasszal áll munkába. Emellett pedig már megrendeltünk egy emelőkosaras gépjárművet, amire nagy szükségünk van a városüzemeltetési feladatokhoz. A célunk a jövőben is az, hogy magas minőségű munkát, szakmunkát végezzünk. Reméljük, hogy lehetőségünk lesz a szakembergárda bővítésére és újabb gépek beszerzésére is – mondta a cégvezető.

A Városgazda jövő évi tervei között szerepel például további ivókutak felújítása, az angolkerti kapuk megújítsa, valamint kiemelt területként az egész Angolkert, melyben 2024-ben is lesznek padfelújítások, szeméttároló cserék és a növényzet megújítása.