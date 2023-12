Esztergom a maga mintegy 28 ezer lakosával és tízezret is meghaladó helyben tárolt gépjárművéhez tartozó pár ezer hivatalos parkolóhelyével nincs könnyű helyzetben a parkolást tekintve. Ahogy egyszer egy szakmai előadáson elhangzott: Esztergom keresztmetszete egy olyan korszakban formálódott a ma is látható alakra, amikor még a mostaninál lényegesen kevesebb gépjármű rótta útjait, közterületeit.

Az adott és megváltoztathatatlan szűk áteresztő- és befogadóképesség komoly feladatot ró a városra, melyet az elmúlt években újabb parkolók kialakításával könnyítettek. A terhelés persze továbbra is fennáll, bár tény, hogy a Prímás-szigeteken lévő Zöldparkoló és a vasútállomásnál kialakított területek megnyitása enyhíti azt. Az ünnepek előtt és alatt még a szokásosnál is nagyobb a város vonzáskörzetéből ide érkező gépjárműforgalom, ezért a fent említett ingyenes parkolási lehetőség erre is jó válasz, de a parkoláskor érdemes a KRESZ e témára vonatkozó szabályait is figyelembe venni.