A játékot kifejezetten osztályok részére alakították ki, főként azzal a céllal, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését a levéltárak iránt. A feladatok során a levéltárban felmerülő leggyakoribb feladatokat ismerhetik meg és próbálhatják ki a gyerekek, fiatalok – adta hírül a tatabányai intézmény.

Egy játék körülbelül 45 perces lesz, a végén pedig a szervezők mindig átbeszélik majd a résztvevőkkel az elvégzett feladatokat. A felmerülő kérdésekre is válaszoknak, és természetesen családfakutatásra is adnak lehetőséget Az érdeklődő diákok pedig akár az iskolai közösségi szolgálatot is elvégezhetik itt.

Az elmúlt hétvégén egy újabb szabadulószobával debütáltak, melynek a Nyomozás a levéltárban nevet adták. Az első, teszt játékot a Tatabányai 4x4 Terepjárós Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak segítségével sikerült tökéletesíteni.