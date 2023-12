– Az óvoda belső felújítása az egyike a jelenleg futó TOP Plusz-os pályázatoknak – kezdi sorolni Szücs Attiláné, Dad polgármestere, mikor év végi összegzésre kértük. Kitért arra is, hogy év végéhez közeledve is akad tennivaló bőven.

A Nefelejcs Óvodában játszótéri eszközök beszerzése is tervben van, jövő tavasszal várható. A felújítási munkálatok tűzbiztonsági szempontokat is figyelembe véve valósultak meg és két új kondenzációs kazánt is beépítettek a szakemberek. Az intézménybe járó 56 apróság nyártól a kultúrházba költözött, november végén pedig már birtokba vehették a felújított épületet.

Az építőipari áremelkedések miatt két TOP Plusz-os pályázat közbeszerzését is újra meg kellett hirdetni. A sport­öltöző felújítása is kivitelezőre vár, de az orvosi rendelő és szolgálati lakás energetikai felújítását is meg kell hirdetni, a két épület tetőfelújítására 12 millió forint felhasználása a tartalék terhére ment.

Szücs Atilláné további örömteli hírről is beszámolt: a református egyház beruházásaként elkészült az 1,3 milliárdos tornacsarnok, a közeljövőben várható az átadó. A létesítményben versenyek is rendezhetőek a jó felszereltségnek köszönhetően, akár kézilabda, teremfoci, kosárlabda, röplabda és vívás is. A cél az, hogy a környék területi versenyeit is a 600 férőhelyes komplexumban rendezzék majd. A kivitelezés két ütemben zajlott, összesen másfél év alatt elkészült a tornacsarnok.

Farkas Mihályné díjat vehetett át az idősek napi rendezvényen

Az idősek napi rendezvényen adták át a Dad Közösségéért Oklevelet. A díjat az idén Farkas Mihályné kapta, aki a képviselő-testület tagja, a szociális bizottság elnöke. A megtisztelő elismerést a község­ért végzett áldozatos munkáért és az évek óta véghezvitt támogatásért kapta, ami a helyi közösséget illeti. Szücs Atilláné elmondta, hatalmas tetszésnek örvend helyben a dadi kisfilm és nagyon jó hangulatban telnek az adventi alkalmak. Egyebek mellett vásár, iskolai, valamint óvodai ünnepi műsor fogadta az érdeklődőket a kultúrházban. A polgármestertől megtudtuk azt is, hogy december 6-án érkezett mesebeli lovashintón a Mikulás, aki az önkormányzat kétszáznegyven csomagját vitte a gyermekeknek. Elindult a korábbi évek nagy sikerére való tekintettel a Dotto, a kisvonat, valamint meglepetéssel is előállt egy helyi vállalkozó. Gombos Norbert két feldíszített kvaddal vitte a település utcáin a gyermekeket, valamint a szülőket.

A testület tavaly utcanyitást tervezett, ami három ütemben valósul meg. Dad vezetője szerint először területcserékkel kellett számolni, majd 8 ingatlantulajdonossal sikerült megegyezni, hogy átadják a kiszabott úthoz szükséges földeket az önkormányzatnak. Ezt követte egy települési terv módosítás, a Fő utcai kertek aljánál. A Táncsics utcával szemközti bejárótól a református templom ingatlanáig tart az utcanyitással érintett szakasz. A számítások szerint 40 építési telek alakul ki, önálló helyrajzi számokkal. Megrendelték hozzá a víziközmű- és útterveket, jövő tavasszal az is elkészül. Akkor már csak kivitelező kell a mélyépítési munkákhoz, első körben zúzott köves út kialakítását tervezik. Szücs Attiláné szerint ez most a legfontosabb teendő Dad életében, hogy a lakosságszám biztosított legyen a jövőben is.

Segít és partner a vármegye

Három fejlesztés is indulhat Dadon, mintegy 150 millió forint értékben, a vármegyei önkormányzat által koordinált TOP Pluszból elnyert forrásokkal.

Közel 57 millió forintból a dadi sportpálya kiszolgálóépületét újítják fel bővítéssel. További 56 millió forint segítségével az orvosi rendelő és a szolgálati lakás energetikai korszerűsítése valósul majd meg, hőszigeteléssel, nyílászáró cserével, a fűtési és világítási rendszer korszerűsítésével. 35 millió forintból a Dadi Nefelejcs Óvoda fejlesztése már részben megvalósulhatott. A fejlesztést finanszírozó határozatot a vármegyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a vármegyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történik. (Hirdetés)

A cikk a dadi önkormányzat támogatásával készült.