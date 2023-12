További beruházások és hagyományok

– A Községháza alatti területen sikeresen pályáztunk szabadidőpark kialakítására. Ennek a tervezési munkái is elkezdődtek, a kivitelezés a 2024-2025-ös évben várható. Továbbra is fontosnak tartjuk az új építési helyek kialakítását településünkön, így ennek érdekében vásárlással, tervezési intézkedésekkel lépéseket tettünk. Ászáron nem csupán a fejlesztésekre fókuszálnak, hanem a közösségi életre is. A összetartó településen különböző rendezvényekkel színesítik a mindennapokat.

– Hiszem, hogy egy település csak akkor tud fizikailag épülni, ha a közösségek is épülnek, aktív, együtt gondolkodó, együtt dolgozó települési életet színesítő munkát végeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk a települési rendezvényekre, ebben aktív partnereink a helyi civil szervezetek, intézmények, egyházak, önkéntesek. Így a 2023-as évben is számos színes rendezvényünkkel tudtunk sokszor több száz lakost is bevonni Ászár színes vérkeringésébe.