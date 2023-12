Mazalin Zoltánné kiemelte a bányászok védőszentjéhez kapcsolódó ünnepeket, amelyek segítik a fiatokkal is megismertetni a hagyományokat. Szólt a Jó szerencsét! köszönés fontosságáról, a föld alatti tragédiákról, s arról, milyen tevékenységeket végeznek annak érdekében, hogy a fiatalok többet tudjanak a város múltjáról. Majd a nemzetiségi önkormányzat díjazottjait emelte ki: Nagy Józsefet és feleségét, Zábráczki Jolánt. Mindketten tősgyökeres bánhidaiak, és 56 éve házasok. Jolán kicsi korától kezdve működik közre a Puskin kulturális csoportjaiban, a Bánhidai Baráti Kör alapítója, s 2017-től a szlovák dalkör tagja, férjével együtt.

Visegrádi József, a Bánhidáért Baráti Kör elnöke a civil szervezet által javasolt díjazottat mutatta be. Skrinyár Mihály is Bánhidán született, s a zene, az éneklés már kiskorában középpontba került, ötödik osztályos korára már a kottaolvasást is ismerte. Templomi harmóniumon gyakorolt, majd kántorkodott. Később évtizedekig nem zenélt, majd 2000-ben ismét, nem sokkal később a felsőgallai, majd a bánhidai templomba került ismét. Máig is közreműködik a szentmiséken.