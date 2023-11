– Az első két évadot vesszük fel az oroszlányi helyszínen, azaz 20 adást – kezdte a programismertetést Erdei Attila, aki kiemelte azt is, hogy egy profi stábbal dolgozik, ami garanciát jelent a színvonalra. Törekedtünk rá – folytatta – hogy a poptól a rockig, a mulatóson és a retrón át minden zenei műfaj tudja képviseltetni magát. Nagyon neves előadókat ígér a vasárnapi felhozatal.

– Például egy rocklegenda is eljön. Körülbelül 17 órától Kalapács József, a Pokolgép és az Omen egykori frontemberét láthatja és hallhatja a közönség, de 25 év kihagyás után színpadra lép a 4F-Club is 17.30-tól – említi a fontosabb tudnivalókat a főszervező, aki elmondta azt is, hogy jövőre tűzik műsorra a produkciót, ami február 14-én debütál a TV2 csoport zenecsatornáján, a Zenebutik Tv-ben. Portálunknak elárulta azt is, biztosan nem utoljára forgatnak a bányászvárosban. A tervek szerint 2024. őszén visszatérnek és a Kölcsey szabadtéri színpadán tartják meg a minikoncerteket. Ez egyelőre még a jövő zenéje, addig is maradjunk a hétvégi zenei felhozatalnál!

– A Buborék együttes gyermekműsora kezd vasárnap délelőtt 11 órakor, és a Kék és narancssárga produkció zárja a fellépők sorát, körülbelül este 9-kor. A kettő között fellép az Apostol együttes 14.20-kor, a mulatós blokkban Kaczor Feri 15 órától látható, Zámbó Krisztián pedig 16 órakor kezdi fellépését.