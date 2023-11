Csaknem három hetet kellett várnia az oroszlányi közönségnek az Apostol együttes koncertjéig, miután egészségügyi okokra hivatkozva elhalasztották az október 19-re kitűzött fellépésüket. Az együttes tagjai szolnoki fellépésük alatt elkapták a Covidot, ami láz és ízérzékelés-vesztés formájában jelentkezett az együttes tagjainál. Úgy tudjuk, hogy a mai napig vannak tünetmaradványok, az énekes például továbbra is köhögéssel küszködik, de nagyon szerette volna már pótolni az elmaradt koncerteket. Így lépett kedd este a Kölcsey színpadára a négytagú formáció, az Apostol.

Színültig megtelt a Kölcsey színházterme

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Felgördült a függöny. Meződi József énekes – a maga nyolcvanegy évével – most is az elmaradhatatlan fehér kalapjában lépett színpadra, Németh Zoltán billentyűs pedig a tőle megszokott módon – élvezetes humorral megtoldva – konferálta fel a dalokat a csaknem másfél órás koncerten. Két vokalista, Berecz Beáta és Demjén Noémi, kísérte az előadókat és az időutazásra jegyet foglaló koncertezőket.

Nagy taps fogadta az együttest, akik először az Ez az a tánc című slágerüket adták elő. Ahogy telt és múlt az idő, egyre jobban bemelegedett közönség. A zenekar több mint öt évtizedes munkássága során született legnépszerűbb dalaival készült erre az estre. Felcsendült a Jolly joker és a Homokvár is, de olyan örökzöldek is, mint a Búcsúzik a nyár, a Nem tudok élni nélküled, és az Eladó, kiadó most a szívem.