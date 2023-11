Pár napja derült ki, hogy az igazi, finn Mikulás magyarországi látogatása során Budapest mellett több településre is ellátogat, köztük Bábolnára is. Felnőttek és gyerekek is napok óta lázban égtek, hogy találkozhatnak az igazi Mikulással, így igencsak nagy volt a csalódás, amikor kiderült, kevesebb mint egy óra alatt minden hely betelt a helyszínnek kiszemelt szabadidőközpontban.